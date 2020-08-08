2020/08/08 | 16:25 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ” ليوروك ويل” الامريكي أن ” التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت يوم الرابع من آب والذي اسفر عن مقتل 100 شخص واصابة 5000 آخرين كان بامر من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الضربة كانت تستهدف مستودعا للاسلحة تابع لحزب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي: تفجير بيروت ضربة بسلاح صهيوني جديد و غير معروف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الضربة كانت تستهدف مستودعا للاسلحة تابع لحزب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي: تفجير بيروت ضربة بسلاح صهيوني جديد و غير معروف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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