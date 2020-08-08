موقع امريكي: تفجير بيروت ضربة بسلاح صهيوني جديد و غير معروف

2020/08/08 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع ” ليوروك ويل” الامريكي أن ” التفجير الضخم الذي هز العاصمة بيروت يوم الرابع من آب والذي اسفر عن مقتل 100 شخص واصابة 5000 آخرين كان بامر من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الضربة كانت تستهدف مستودعا للاسلحة تابع لحزب […]

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