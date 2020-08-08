خيمة صفوان في الميزان

2020/08/08 | 16:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير المالكي… صفوان مدينة عراقية تقع في أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية-الكويتية.يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي.يقع قرب بلدة صفوان جبل سنام.و هو من المرتفعات القليلة في تلك المنطقة .شاءت الصدفة البحته ان تشهد تلك المنطقة ترتيبات انتهاء الصفحة العسكرية من حرب الخليج المعروفة باسم حرب تحرير الكويت […]

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