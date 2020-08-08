لبنان.. توتر في محيط البرلمان ومحتجون يرشقون القوى الأمنية بالحجارة

2020/08/08 | 16:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفدت وسائل اعلام لبنانية، السبت، بحصول توتر في محيط البرلمان اللبناني حيث رشق محتجون القوى الأمنية بالحجارة.وذكرت أن القوى الأمنية تحاول حصر المحتجين في بقعة جغرافية محددة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر […]

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