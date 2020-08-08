تقرير: 4 بنود أساسية لزيارة الكاظمي إلى البيت الأبيض.. قد تثير هاجس هذه الجهات

2020/08/08 | 16:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. توقع تقرير صحفي، السبت، جدول أعمال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية في ...

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