الكشف عن القهوة الأكثر تنشيطا للجسم

2020/08/08 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت الكاتبة أولغا إغناتييفنا التي تختص في نشر مدونات عن القهوة أي نوع مشروب هو الأكثر تنشيطا للجسم.وبحسب الخبيرة فإن قهوة نيترو هو المشروب الأفضل لهذا الهدف، ويصنع بطريقة التخمير على البارد ثم يُترك لبعض الوقت وبعدها يشبع بالنيتروجين بمساعدة المعدات المستخدمة في صناعة البيرة.ولاحظت إغناتييفنا مذاق النيترو المميز فالنيتروجين يضيف […]

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