الأمن النيابية: رئيس الوزراء سيناقش محاور مهمة في زيارته إلى واشنطن

2020/08/08 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيناقش محاور مهمة في زيارته إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

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