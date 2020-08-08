2020/08/08 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-واسط

أصدرت مديرية تربية محافظة واسط، السبت (08 آب 2020)، بياناً بشأن عودة الدوام الرسمي في المحافظة، فيما أكدت أن الدوام سيعود بنسبة 100 بالمئة.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات المحافظ، سيكون ي

بغداد اليوم- متابعة

أفادت العلاقات العامة بمحافظة طهران، اليوم السبت (8 اب 2020)، بأن اثنين من رعايا لبنان اغتيلا في طهران بإطلاق الرصاص عليهما من قبل راكب دراجة نارية.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية "فارس"، عن العلاقات العامة،

بغداد اليوم- ديالى

حذر مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، السبت (08 آب 2020)، من خطورة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع اللامبالاة من قبل مواطني المحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "معدل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يعترض على تمديد الحظر: قرار شكلي يدفع ثمنه المواطن الفقير) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يعترض على تمديد الحظر: قرار شكلي يدفع ثمنه المواطن الفقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).