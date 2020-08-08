2020/08/08 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان رسمي عن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ماوريسيو ساري، من منصبه بعد ساعات من الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.وذكر يوفنتوس خلال موقعه الإلكتروني منذ قليل “إعفاء ساري من مهمة تدريب الفريق الأول بالنادي، وتقدمت الإدارة بشكر المدرب على كل ما قدمه خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشكل رسمي.. ساري لم يعد مدرباً للسيدة العجوز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشكل رسمي.. ساري لم يعد مدرباً للسيدة العجوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).