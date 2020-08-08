2020/08/08 | 16:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة التربية أن يوم غدٍ الأحد سيشهد أداء أكثر من 48 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، الامتحان التمهيدي/ الخارجي لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي الحالي.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن “أكثر من (18) ألف طالب مهني، و(8) آلاف طالب علمي/ أحيائي وكذلك (5) آلاف طالب علمي/ تطبيقي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الامتحانات التمهيدية للخارجيين غداً بمشاركة أكثر من 48 ألف طالب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الامتحانات التمهيدية للخارجيين غداً بمشاركة أكثر من 48 ألف طالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).