نائب : جدول اعمال زيارة الكاظمي لواشنطن سيتضمن مناقشة خروج الامريكان

2020/08/08 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، ان جدول اعمال زيارة رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الامريكية سيتضمن مناقشة قرار مجلس النواب العراقي باخروج القوات الامريكية من البلاد.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الكاظمي سيحمل رسالة للبيت الابيض ان العراق لن يكون ساحة للصراعات الدولية والاقليمية ، فضلا […]

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