ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

2020/08/08 | 18:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.وكشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 مفقودا.يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت […]

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