الرافدين: البدء بتوطين رواتب منتسبي الدفاع الكترونيا

2020/08/08 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، السبت، البدء بتوطين رواتب منتسبي وزارة الدفاع وتشكيلاتها ومنح بطاقة الماستر كارد لتسلم رواتبهم الكترونيا .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه تم "توزيع الاستمارات الخاصة بتوطين الرواتب على منتسبي وزارة الدفاع لاختيار المصرف الذي يقدم الخدمات المالية له من سلف وقروض".

وأضاف أن "منتسبي الدفاع سيحضون بالمنتجات والخدمات التي يمنحها المصرف في توزيع السلف والقروض لهم".

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