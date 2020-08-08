تحركات حكومية لإنجاز المشاريع الصحية المتوقفة بالنجف

2020/08/08 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتحريك كافة المشاريع الصحية المتوقفة بالنجف والبالغة 51 مشروعا.

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في مؤتمر صحفي عقد مستشفى النجف التعليمي بحضور وزير الصحة حسن التميمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "كان من المفترض افتتاح المستشفى عام 2012 ، ولكن اليوم وصلنا الى المراحل النهائية ولم يبقى الا القليل وسيتم افتتاح المستشفى بعد الانتهاء من القضايا الفنية خلال الاسابيع القادمة".

واضاف "اليوم ستكون هنالك جلسة فنية مع مدير صحة المحافظة لتبيان الية عمل المستشفى مع السيد الوزير، وسيتم افتتاح المستشفى افتتاح كامل بدون النواقص عملية التنفيذ والانهاءات، وهنالك متابعة من رئيس الوزراء ونثمن زيارة الوزير للمحافظة هذا اليوم".

من جانبه اكد وزير الصحة حسن التميمي أن "فريق الخبراء الاجانب وصل لاستكمال الانهاءات ل‍مستشفى النجف التعليمي الالماني سابقاً والذي يعتبر مدينة طبية متكاملة وتحتوي على 13 صالة للعمليات مجهزة بأحدث الاجهزة الالمانية بمواصفات عالمية وهو الاول من نوعه في العراق".

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