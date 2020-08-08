أندية مدينة الصدر تعقد اجتماعاً طارئاً وترفض مقترحات مسابقات التطبيعية

2020/08/08 | 18:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.عقدت اندية مدينة الصدر في العاصمة بغداد، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً تمخض عنه رفض مقترحات لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لكرة القدم.وذكر بيان عن اندية مدينة الصدر تلقته / المعلومة/ أن “أندية مدينة الصدر، تعلن عن تضامنها مع القرارات التي خرجت بها أندية محافظة ديالي بالاجتماع الذي عقده الاتحاد الفرعي”.وأضاف ان […]

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