سفارة العراق في لبنان تعلن وصول الوقود العراقي إلى بيروت وتأسف لعدم ذكر اسم العراق!

2020/08/08 | 18:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادأعلنت السفارة العراقية في لبنان، اليوم السبت، وصول الوجبة الأولى من الوقود العراقي إلى لبنان ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة ب 720 الف لتر من زيت الغاز بالاضافة الى عجلتين ساندتين.وذكرت السفارة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه "انسجاماً مع موقف الاخوة والتضامن مع محنة الشعب اللبناني الذي اعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، وصلت الى لبنان الشقيق اليوم الوجبة الاولى من امدادات الوقود ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة ب 720 الف لتر من زيت الغاز بالاضافة الى عجلتين ساندتين.

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