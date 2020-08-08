2020/08/08 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعلام لبناني: المحتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلام لبناني: المحتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في بيروت
يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعلام لبناني: المحتجون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في بيروت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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