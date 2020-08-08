العراق.. حصيلة كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف مصاب مجدداً لليوم الثالث على التوالي


العراق.. حصيلة كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف مصاب مجدداً لليوم الثالث على التوالي
2020/08/08 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 8 آب 2020 

- تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   351بغداد / الكرخ      447مدينة الطب        81النجف الأشرف    51السليمانية            44 أربيل                85 دهوك               30           كربلاء             228كركوك             64ديالى               136واسط              118           البصرة             152ميسان               54بابل                 171  الديوانية              123ذي قار             50الأنبار               42     نينوى                80             

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 3325 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   342بغداد الكرخ     308   مدينة الطب      49   النجف            269السليمانية         104       أربيل            259دهوك           50                 كربلاء        239 كركوك        293  ديالى          106واسط         196 البصرة       297ميسان          87بابل           241 الديوانية      110   ذي قار        34الأنبار          60المثنى          63نينوى          121 صلاح الدين    97    

- الوفيات   74    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     8بغداد الكرخ        4 مدينة الطب        7السليمانية          4أربيل          8                               كربلاء          4 كركوك         4ديالى            1 واسط           1 البصرة        10 ميسان         3  بابل            5الديوانية       1ذي قار        2     المثنى          4الأنبار          1      نينوى           6 صلاح الدين     1                

مجموع الشفاء  :    105504      ( نسبة الشفاء  71.6  %)                       مجموع الأصابات :   147389                                               الراقدين الكلي:         36575                                                     الراقدين في العناية المركزة: 577                                                  مجموع الوفيات:   5310

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت  8   آب 2020

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