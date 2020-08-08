العراق.. حصيلة كورونا تتجاوز الـ 3 آلاف مصاب مجدداً لليوم الثالث على التوالي

2020/08/08 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 8 آب 2020

- تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 351بغداد / الكرخ 447مدينة الطب 81النجف الأشرف 51السليمانية 44 أربيل 85 دهوك 30 كربلاء 228كركوك 64ديالى 136واسط 118 البصرة 152ميسان 54بابل 171 الديوانية 123ذي قار 50الأنبار 42 نينوى 80

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3325 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 342بغداد الكرخ 308 مدينة الطب 49 النجف 269السليمانية 104 أربيل 259دهوك 50 كربلاء 239 كركوك 293 ديالى 106واسط 196 البصرة 297ميسان 87بابل 241 الديوانية 110 ذي قار 34الأنبار 60المثنى 63نينوى 121 صلاح الدين 97

- الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 8بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 7السليمانية 4أربيل 8 كربلاء 4 كركوك 4ديالى 1 واسط 1 البصرة 10 ميسان 3 بابل 5الديوانية 1ذي قار 2 المثنى 4الأنبار 1 نينوى 6 صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 105504 ( نسبة الشفاء 71.6 %) مجموع الأصابات : 147389 الراقدين الكلي: 36575 الراقدين في العناية المركزة: 577 مجموع الوفيات: 5310

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالسبت 8 آب 2020

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بغداد اليوم- متابعة

ودارت مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين اللبنانين وقوى مكافحة الشغب للتعبير عن الغضب بعد انفجار مرفأ بيروت.

وحصلت عمليات كر وفر حيث رمى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع ما

بغداد اليوم - متابعة

دارت مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين اللبنانين وقوى مكافحة الشغب للتعبير عن الغضب بعد انفجار مرفأ بيروت.

وحصلت عمليات كر وفر حيث رمى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع ما أ

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة العراقية في لبنان، اليوم السبت، بياناً بخصوص عدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لاسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان.

وجاء في نص البيان الذي نشرته السفارة العراقية في بيروت وتلقته (بغداد اليوم)، "انسجام

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