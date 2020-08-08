الصليب الأحمر اللبناني يعلن حصيلة المصابين بمواجهات بيروت

2020/08/08 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

ودارت مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين اللبنانين وقوى مكافحة الشغب للتعبير عن الغضب بعد انفجار مرفأ بيروت.

وحصلت عمليات كر وفر حيث رمى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع ما أدى الى اصابات في صفوف الطرفين.

وكان متظاهرون وضعوا مشانق وحولها مجسمات لمسؤولين في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.واعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في 4 آب الجاري إلى 158 قتيلا وأكثر من 6000 مصاب و21 مفقودا.

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الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 8 آب 2020

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بغداد اليوم - متابعة

دارت مواجهات واشتباكات بين المتظاهرين اللبنانين وقوى مكافحة الشغب للتعبير عن الغضب بعد انفجار مرفأ بيروت.

وحصلت عمليات كر وفر حيث رمى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باطلاق الغاز المسيل للدموع ما أ

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت السفارة العراقية في لبنان، اليوم السبت، بياناً بخصوص عدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لاسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان.

وجاء في نص البيان الذي نشرته السفارة العراقية في بيروت وتلقته (بغداد اليوم)، "انسجام

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