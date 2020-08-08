بالصور : صهاريج النفط العراقية تصل الى لبنان

2020/08/08 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وصلت عصر اليوم الى الاراضي اللبنانية دفعة جديدة من صهاريج النفط العراقية المحملة بالوقود والمنتجات النفطية ، في طريقها الى العاصمة بيروت، وذلك في اطار المساعدات الانسانية العراقية التي اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديمها تضامنا مع الشعب اللبناني الشقيق لاغاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

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