دخول (460) طنا من الاوكسجين الطبي لصالح صحة الناصرية عبر منفذ سفوان

2020/08/08 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكدت هيئة المنافذ الحدوديةمنفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة عن قيام كوادرها العاملة في المنفذ بالتعاون مع الدوائر المعنية بالتسهيلات اللازمة بتسهيل دخول (23 صهريجا بوزن اجمالي 460 طنا) من الاوكسجين الطبي،من أجل رفد مستشفياتها ولسد النقص الحاصل فيها لمواجهة جائحة فايروس كورونا.وأكدت الهيئة في بيان ان “كوادرها تعمل بشكل متواصل في ظل […]

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