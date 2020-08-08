خسائر انفجار بيروت المؤمن عليها تتجاوز الملياري دولار

2020/08/08 | 18:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أوضح محللون ومصادر بقطاع التأمين أنه من المرجح أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مرفأ ميناء بيروت المؤمن عليها نحو ثلاثة مليارات دولار.وبحسب وكالة “رويترز”، قال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 15 مليار دولار، الكثير منها لم يكن مؤمنا عليه.وقدر مصدر تأميني، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، […]

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