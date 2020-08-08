2020/08/08 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت وزارة الصحة في لبنان أن ثمة العشرات لا زالوا مفقودين في العاصمة بيروت، بعد مرور أيامٍ على الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ المدينة أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة أن أكثر من ستين شخصاً لا زالوا في عداد المفقودين إثر إنفجار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة اللبنانية: أكثر من ستين مفقوداً جراء انفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة اللبنانية: أكثر من ستين مفقوداً جراء انفجار مرفأ بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).