المرور: شركات التأمين ملزمة بدفع التعويض عن أضرار تصادم العجلات

2020/08/08 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي اليوم السبت، أن شركات التأمين ملزمة بدفع التعويض للمواطن عن العجلات في حال الاصطدام.

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