2020/08/08 | 18:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة تحذر من (قنبلة موقوتة) في ميناء عربي تهدد بكارثة هي (الأكبر) في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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