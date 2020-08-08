العراق يأسف لعدم ذكر اسمه بتقرير للجيش اللبناني

2020/08/08 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت السفارة العراقية في بيروت، السبت، عن اسفها لعدم ذكر تقرير الجيش اللبناني لاسم العراق ضمن الدول التي وقفت الى جانب لبنان، مؤكدة أن بغداد كانت ال...

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