2020/08/08 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يتفق العلماء بشكل عام على أن هناك أربع مراحل من النوم نتجول خلالها عدة مرات كل ليلة، تشكل الثلاثة الأولى ما يسمى بنوم حركة العين غير السريعة (REM) والمرحلة الرابعة هي نوم الريم، حيث تحدث الأحلام.وبحسب موقع “ميديكال نيوز توداي”، في المرحلة الأولى ينتقل الجسم والدماغ من اليقظة إلى النوم، ويغير الدماغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يحث في الدماغ أثناء النوم وما هي مرحلة الأحلام؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يحث في الدماغ أثناء النوم وما هي مرحلة الأحلام؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).