في بيروت.. كان جثة تحت سيارة حتى رفع يده طالباً مساعدة!

2020/08/08 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يوماً بعد يوم، تتوالى فصول فاجعة بيروت التي هزّت العالم بأسره، وباتت كل ثانية تمر من تاريخ اليوم المشؤوم، الموافق الثلاثاء الماضي، تحمل خبراً حزيناً يفطر القلوب.الجديد اليوم، صورة مؤلمة التقطها مصور لوكالة رويترز، ظهر فيها رجل محاصر تحت سيارة تملأه الدماء، بدا وكأنه قتيل إثر انفجار الرعب الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية.وروى المصور […]

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