2020/08/08 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اللبناني يصدر بياناً خاصاً بالمساعدات العراقية المركز الخبري الوطني.

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