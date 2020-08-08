2020/08/08 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعلنت خلية الازمة في وزارة الصحة، السبت، الية عمل المولات بعد قرار فتحها ، مشيرة الى انها ستفتح اعتبارا من يوم غد الاحد.وقال عضو خلية الازمة وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي لـ/المعلومة/ ان “قرار فتح المولات سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من الاحد ولغاية الـ15 من اب الجاري ومن ثم ستصدر قرارات لاحقة وفق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستفتح المولات وما الية عملها؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستفتح المولات وما الية عملها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).