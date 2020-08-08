عدّاد الجائحة في العراق: الحصيلة تقترب من 150 ألف إصابة

2020/08/08 | 19:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 147 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 8 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 17 ألف و125 نموذجًا جديدًا وسجلت 3325 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 342

بغداد/ الكرخ: 308

مدينة الطب: 49

النجف: 269

السليمانية: 259

أربيل: 202

دهوك: 50

كربلاء: 239

كركوك: 293

ديالى: 106

واسط: 196

البصرة: 297

ميسان: 87

بابل: 241

الديوانية: 110

ذي قار: 34

الأنبار: 60

المثنى: 63

نينوى: 121

صلاح الدين: 97

الشفاء: 2307 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 351

بغداد الكرخ: 447

مدينة الطب: 81

النجف: 51

السليمانية: 44

أربيل: 85

دهوك: 30

كربلاء: 228

كركوك: 64

ديالى: 136

واسط: 118

البصرة: 152

ميسان: 54

بابل: 171

الديوانية: 123

ذي قار: 50

الأنبار: 42

نينوى: 80

الوفيات: 74 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 8

بغداد الكرخ: 4

مدينة الطب: 7

السليمانية: 4

أربيل: 8

كربلاء: 4

كركوك: 4

ديالى: 1

واسط: 1

البصرة: 10

ميسان: 3

بابل: 5

الديوانية: 1

ذي قار: 2

المثنى: 4

الأنبار: 1

نينوى: 6

صلاح الدين: 1

مجموع الإصابات: 147389

مجموع حالات الشفاء: 105504

الراقدين الكلي: 36575

الراقدين في العناية المركزة: 577

مجموع الوفيات: 5310

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