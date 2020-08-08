عدّاد الجائحة في العراق: الحصيلة تقترب من 150 ألف إصابة

سجل العراق أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 8 آب/أغسطس، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 17 ألف و125 نموذجًا جديدًا وسجلت 3325 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 342
بغداد/ الكرخ: 308
مدينة الطب: 49
النجف: 269
السليمانية: 259
أربيل: 202
دهوك: 50
كربلاء: 239
كركوك: 293
ديالى: 106
واسط: 196
البصرة: 297
ميسان: 87
بابل: 241
الديوانية: 110
ذي قار: 34
الأنبار: 60
المثنى: 63
نينوى: 121
صلاح الدين: 97
الشفاء: 2307 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 351
بغداد الكرخ: 447
مدينة الطب: 81
النجف: 51
السليمانية: 44
أربيل: 85
دهوك: 30
كربلاء: 228
كركوك: 64
ديالى: 136
واسط: 118
البصرة: 152
ميسان: 54
بابل: 171
الديوانية: 123
ذي قار: 50
الأنبار: 42
نينوى: 80
الوفيات: 74 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 8
بغداد الكرخ: 4
مدينة الطب: 7
السليمانية: 4
أربيل: 8
كربلاء: 4
كركوك: 4
ديالى: 1
واسط: 1
البصرة: 10
ميسان: 3
بابل: 5
الديوانية: 1
ذي قار: 2
المثنى: 4
الأنبار: 1
نينوى: 6
صلاح الدين: 1
مجموع الإصابات: 147389
مجموع حالات الشفاء: 105504
الراقدين الكلي: 36575
الراقدين في العناية المركزة: 577
مجموع الوفيات: 5310
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