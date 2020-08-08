2020/08/08 | 19:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قام عدد من الناشطين الذين تطوعوا لإزالة اثار الدمار الذي خلفه انفجار بيروت بطرد المحافظ مروان عبود من المنطقة.وقالت مصادر ان ناشطين يقومون بأعمال رفع الأنقاض وتكنيس الشوارع،عمدوا الى قذف محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورشقه بعبوات المياه أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض في منطقة مار مخايل – الجميزة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..طرد محافظ بيروت من منطقة مار مخايل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو..طرد محافظ بيروت من منطقة مار مخايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).