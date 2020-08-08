قرابة ألالف اصابة بفيروس كورونا بين الكوادر الصحية في كربلاء

2020/08/08 | 19:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت دائرة صحة كربلاء، السبت، ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا بين كوادرها الطبية الى ٩٥٥ اصابة منذ بداية الازمة ولغاية الان.وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي لـ /المعلومة/ إن “اعداد الاصابات بين الكوادر الطبية والصحية ارتفعت الى ٩٤٤ اصابة بفيروس كورونا منذ بداية الازمة ولغاية الان”.وأضاف السلامي أن “حالات الوفيات التي […]

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