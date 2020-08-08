  كتلة برلمانية تضع 22 سببا لرفض قانون العنف الاسري

2020/08/08 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع رئيس كتلة النهج الوطني البرلمانية عمار طعمة ، اليوم السبت، 22 سببا لرفض مشروع قانون العنف الاسري ، مؤكدا معارضته لثوابت الاسلام والدستور.وقال طعمة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مشروع قانون العنف الأسري يعارض ثوابت الإسلام والدستور العراقي ويتضمن مضامين خطيرة تنذر بعواقب تخريبية تستهدف استقرار العائلة والمجتمع العراقي ،ونورد بعض …

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