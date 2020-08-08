الصحة تسجل 74 حالة وفاة و3325 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/08 | 19:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و3325 إصابة فيما تماثلت 2307 حالة إلى الشفاء التام.وقالت الصحة في بيان تلقت "أين نيوز" نسخة منه انه "تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 ).وذكرت الصحة إنها سجلت هذا اليوم (2307) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 351بغداد / الكرخ 447مدينة الطب 81النجف الأشرف 51السليمانية 44 أربيل 85 دهوك 30 كربلاء 228كركوك 64ديالى 136واسط 118 البصرة 152ميسان 54بابل 171 الديوانية 123ذي قار 50الأنبار 42 نينوى 80 فيما سجلت 3325 إصابة جديدة ، وكما يلي:بغداد الرصافة 342بغداد الكرخ 308 مدينة الطب 49 النجف 269السليمانية 104 أربيل 259دهوك 50 كربلاء 239 كركوك 293 ديالى 106واسط 196 البصرة 297ميسان 87بابل 241 الديوانية 110 ذي قار 34الأنبار 60المثنى 63نينوى 121 صلاح الدين 97 وكان عدد الوفيات 74 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 8بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 7السليمانية 4أربيل 8 كربلاء 4 كركوك 4ديالى 1 واسط 1 البصرة 10 ميسان 3 بابل 5الديوانية 1ذي قار 2 المثنى 4الأنبار 1 نينوى 6 صلاح الدين 1 مجموع الشفاء : 105504 ( نسبة الشفاء 71.6 %) مجموع الأصابات : 147389 الراقدين الكلي: 36575 الراقدين في العناية المركزة: 577 مجموع الوفيات: 5310

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