3 أسماء مرشحة لقيادة يوفنتوس بعد إقالة ساري

2020/08/08 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأ نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالبحث عن مدرب جديد بعد إقالة المدير الفني ماوريسيو ساري، على خلفية خروج “البيانكونيري” من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.وتحدث موقع “فوتبول إيطاليا” عن تقارير تفيد بأن يوفنتوس اتصل بالإيطالي، سيموني إينزاغي، مدرب لاتسيو، وبالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لفريق توتنهام الإنجليزي، والفرنسي […]

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