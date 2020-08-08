الزراعة: خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التصحر ونشر الغطاء النباتي

2020/08/08 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن لديها خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التصحر ونشر الغطاء النباتي.

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