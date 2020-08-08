2020/08/08 | 19:23 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول: ماكرون أبلغ ترامب بأن العقوبات الأمريكية على حزب الله تأتي بآثار عكسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/08 | 19:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: ماكرون أبلغ ترامب بأن العقوبات الأمريكية على حزب الله تأتي بآثار عكسية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: ماكرون أبلغ ترامب بأن العقوبات الأمريكية على حزب الله تأتي بآثار عكسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).