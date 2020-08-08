2020/08/08 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- أفادت وساىل اعلام، اليوم السبت، بحصول توتر في محيط البرلمان اللبناني، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).