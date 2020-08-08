عضو بحزب بارزاني يوجه رسالة الى الكاظمي بشأن زيارته لواشنطن وملف التواجد الاميركي

2020/08/08 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

وجه ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت (8 آب 2020)، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن زيارته المرتقبة الى واشنطن، فيما أكد ضرورة أن يكون الوفد العراقي ممثلاً من جميع مكونات الشعب.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الزيارة تعد الأهم للكاظمي بحكم طبيعة البلد الذي سيزوره ومايربطه بالعراق من علاقات سياسية وأمنية واقتصادية ويجب على الكاظمي الابتعاد عن الضغوط التي تمارسها الأحزاب والجهات المقربة من إيران والتي تريد إملاء رغبات إيران على الزيارة".وأضاف أنه "يجب على الوفد العراقي تمثيل مكونات الشعب العراقي ورغباتهم وأن لايتكلم باسم مكون دون آخر خاصة بما يتعلق بالانسحاب الأمريكي، فعلى الكاظمي ان لايمثل رغبات الكتل الشيعية فقط فالعراق يمثل بجميع مكوناته، ونحن في الإقليم أكدنا رفضنا سحب تلك القوات في الوقت الحالي بسبب مخاطر داعش".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مكتب رئيس الوزراء، بياناً بشأن زيارته صطفى الكاظمي، إلى واشنطن، فيما كشف عن ملفات الزيارة بعد دعوة رسمية من الولايات المتحدة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يبدأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأسبوع المقبل، زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، بناءً على دعوة رسمية".

وأضاف، أن "الكاظمي سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في العشرين من الشهر الجاري".

وتابع البيان أن "الزيارة ستشمل بحث ملفات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون المشترك في مجالات الأمن والطاقة والصحة والاقتصاد والاستثمار، وسبل تعزيزها".

وأشار مكتب رئيس الوزراء، إلى أن "الزيارة ستبحث أيضاً ملف التصدي لجائحة كورونا، والتعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وكانت الرئاسة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، أن دونالد ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالبيت الأبيض في الـ20 من آب الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "هذه الزيارة التي ستجري في 20 آب تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم داعش بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والعراق باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما"، موضحا "أنهما سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

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