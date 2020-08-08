بعد “انفجار الموت”.. شاهد “قلب لبنان” يتحول رماداً

2020/08/08 | 19:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بعد أيام على الفاجعة، شاركت الصحافية الإيرانية، جلناز إسنفدياري، المعروفة بتوثيق الأحداث، السبت، عبر حسابها الرسمي في تويتر، مقاطع فيديو توضح حجم الدمار الهائل الذي حلّ بالعاصمة اللبنانية بيروت، إثر الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأها، الثلاثاء الماضي، مخلفاً 154 قتيلاً على الأقل و5000 آلاف جريح حتى اللحظة.وتوضح الفيديوهات المصورة من الأعلى دماراً هائلاً […]

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