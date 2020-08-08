2020/08/08 | 19:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الاعلام اللبنانية تقريرا جديدا حول المساعدات العربية والغربية التي وصلت إلى بيروت ، مشيرة الى ارسال العراق 22 صهريجاً محمّلاً بالمازوت وصلت إلى لبنان عبر الحدود السورية، وستستمرّ بغداد في إرسال شحنات المازوت طيلة مدّة الأزمة، على أن تكون أول ثلاثة أشهر مجانية، ويتم بعدها الاتفاق على آلية تسديد تأخذ في عين الاعتبار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في تقرير جديد..



22 دولة بينها العراق قدمت مساعدات الى لبنان وكالة تقدم الاخبارية.

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