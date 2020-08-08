العراق يسجل 3325 اصابة جديدة بكرومنا و74 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/08/08 | 19:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 8 آب 2020 , وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 17125) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1127383 ) […]

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