كتلة نيابية تطالب الكاظمي بتنفيذ البرنامج الحكومي قبل اداء اي زيارة خارجية

2020/08/08 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، السبت، أن تنفيذ البرنامج الحكومي وتطبيقه اهم من الزيارات الدولية لرئيس الحكومة.وقال الخالدي لـ /المعلومة/ إن “تطبيق البرنامج الحكومي أهم من أي زيارة خارجية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيرا الى أن “ العراق يعاني من ملفات فساد كبيرة لا يمكن السكوت عنها من أهمها […]

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