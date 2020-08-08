العمليات المشتركة تكشف عن أسلوب جديد لتعقب عصابات داعش

2020/08/08 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن أسلوب وتكتيك جديد لتعقب بقايا عصابات داعش، فيما أشارت إلى أن العراق أصبحت لديه قدرات أمنية عالية.

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