القانونية النيابية: ثلاثة خيارات بشأن قانون الانتخابات

2020/08/08 | 19:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، وجود ثلاثة خيارات لتمرير قانون الانتخابات.

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