دولة أوروبية تعتقل عراقيين على حدودها

2020/08/08 | 19:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت السلطات البولندية، اليوم السبت، قيام قوات حرس الحدود باعتقال 34 شخصاً من منطقة الشرق الأوسط، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال، بينهم عراقيون.وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإقليمية في جنوب بولندا، شيمون موشتشيتسكي، إن “أفراد المجموعة ألقي القبض عليهم مساء الجمعة، ويجري احتجازهم عند مركز حرس الحدود في بيلسكو […]

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