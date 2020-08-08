تعيين معتصمي الخضراء الـ500 تفتح بابًا جديدًا على الحكومة.. شريحة تستعد لـ”ثورة” يوم غد الأحد

2020/08/08 | 19:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب التعيين السريع الذي حصده الخريجون المعتصمون أمام بوابة المنطقة الخضراء، بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكامي لهم قبل أيام، بفتح باب جديد على الحكومة، حيث يستعد الاف الخريجين من حملة الشهادات العليا باعتصام وصفوه بـ”ثائرة الوطن”.غدا سوف يزلزل حملة الشهادات العليا العاصمه باعتصام مفتوح وسيفترش الاف منهم الشارع للمطالبة بحقوهم […]

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