2020/08/08 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وعد رئيس حكومة لبنان حسان دياب في كلمة للبنانيين ،السبت، اللبنانيين أن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا خيمة فوق رأس أحد.وسأل: “لماذا بقيت المواد المنفجرة 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائها؟ وأكد أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق.ولفت إلى أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دياب: لا يمكن الخروج من الأزمة البنيوية إلا بانتخابات نيابية مبكرة المركز الخبري الوطني.

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