بعد ساعات من الاحتجاجات.. رئيس وزراء لبنان يقترح اجراء انتخابات مبكرة

2020/08/08 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس وزراء لبنان في كلمة له على وقع الاحتجاجات: كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها

يتبع ......

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بغداد اليوم - متابعة

اصدرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، السبت، بيانا جديدا تطرق للمساعدات العراقية.

وقالت المديرية في بيانها، "ضمن إطار المساعدات التي ترد من الدول الشقيقة والصديقة، وصل بتاريخ 5/8/2020 ع

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي لـ 342 اصابة بكورونا سُجلت اليوم.

وقال مدير عام الدائرة د.



عبد الغني الساعدي في بيان إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 342 اصابة بفيروس كور

بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام لبنانية، السبت، بان العشرات من المحتجين قاموا باقتحام مقر وزارة الخارجية في بيروت.

وقالت قناة mtv اللبنانية إن "العشرات من المحتجين في بيروت اقدموا قبل قليل على اقتحام مقر وزارة الخارجية اللبناين

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