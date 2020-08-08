دياب: سأطرح على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة

2020/08/08 | 19:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب في كلمة للبنانيين إنه وعد اللبنانيين أن لا تمر كارثة المرفأ من دون محاسبة واليوم أؤكد أن لا مظلة فوق رأس أحد.وسأل: “لماذا بقيت المواد المنفجرة 7 سنوات داخل المرفأ؟ ومن المستفيد من بقائها؟ وأكد أن إجراءات القضاء تعطي إشارة عن مصداقية التحقيق.ولفت إلى أن المطلوب أن …

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